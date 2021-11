Biasin: “Conte-Tottenham? Addio all’Inter legittimo, ma non mi dicano che…”

In diretta sul canale Twitch di calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha commentato così la scelta di Conte di approdare sulla panchina del Tottenham

In diretta sul canale Twitch di calciomercato.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha commentato così la scelta di Antonio Conte di approdare sulla panchina del Tottenham: “All’epoca, in estate, non era pronto per il Tottenham mentre ora se è convinto per l’opera di Paratici. Conte sceglie il Tottenham, scelta legittima e va in un posto dove può dimostrare di essere più bravo di chi c’era prima. Una scelta coerente, da lì a vincere però ce ne passa in Inghilterra. Dal punto di vista dell’interista: "Lascio l’Inter perché forse non sarà competitiva?", si è chiesto. Conte poteva ragionarci un po’ di più secondo me, poteva restare e fare il suo percorso. Non voleva mettere in discussione quanto fatto nella scorsa stagione. Legittimo, ma non si dica che la squadra di quest’anno non sia competitiva”.