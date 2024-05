Biasin: “Futuro Conte? Difficile dirlo, ha una possibilità che si chiama…”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro di Antonio Conte: "Io faccio un passo indietro, mi sembra difficile da stabilire. Non credo che lui abbia tutta questa fila. Ha una possibilità che si chiama Napoli e non è neanche così concreta. Secondo me in questo momento è Conte che sta cercando di capire se c’è una possibilità per allenare in Italia. Secondo me, De Laurentiis ha una preferenza per Pioli”.