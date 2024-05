Fabrizio Biasin, tra le pagine dell'edizione odierna di Libero, ha detto la sua sul rinnovo di contratto di Lautaro Martinez che tarda ad arrivare: "La società vuole capire da che parte del bivio andare: Lautaro fa un passo indietro, continua a fare il capitano dell’Inter e vissero tutti felici e contenti; Lautaro mantiene il punto e allora si dovrà riuscire a guadagnare il massimo dalla cessione. Entrambe le soluzioni sono assolutamente legittime (non prendiamoci in giro, nell’era moderna del calcio il grano domina su tutto e tutti) e in ogni caso tertium non datur.