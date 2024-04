Biasin: “Che bellezza l’Inter! Merito di tutti. Inzaghi? Umiltà e grandezza”

L'editoriale dopo la 32ª giornata che ha visto l'Inter vincere in rimonta sul campo dell'Udinese per 2-1 allo scadere

"Abbiate pietà, due righe su Inzaghi. Che bellezza la sua Inter, non tanto per la vittoria - pur preziosa - di Udine, quanto per l’attitudine mostrata dal gruppo nerazzurro. Funzionano tutti dal primo all’ultimo e il merito va equamente diviso: proprietà, dirigenti, allenatore, squadra, staff. Ecco, l’allenatore. In un mondo in cui tutti dicono “io faccio, io vinco”, Inzaghi si limita al “loro”, al massimo al “noi”. Una dimostrazione di umiltà che è anche prova di grandezza. È una sviolinata? No, è la verità".