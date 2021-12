Biasin: “Inter, ecco la differenza tra Inzaghi e Conte. La cosa meno interessante…”

Le parole del giornalista a proposito del cammino svolto finora dai nerazzurri

Nel suo editoriale di oggi per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato di quanto fatto finora dall'Inter in stagione: "Per Inzaghi vale lo stesso discorso fatto per Pioli: la conferenza stampa è la cosa meno interessante del suo operato. E questo è un grande complimento. Molti ci tengono a paragonare il bel lavoro dell’allenatore attuale con quello di Antonio Conte, come se fosse così importante. Conte ha fatto cose grosse, Inzaghi ne sta facendo altrettante, ma spingendo su altre corde. Bravissimi tutti e due. La differenza al limite la fa l’atmosfera: la strategia della tensione dell’ex ct ha lasciato posto a una maggiore serenità e voglia di includere tutti, dalla proprietà all’ultimo dei dipendenti. Probabilmente non è la discriminante più decisiva tra vittoria e non vittoria (Conte sarà anche stato “scorbutico”, ma ha vinto) però serve a rendere il tragitto più confortevole. E non è poco".