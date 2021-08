Biasin: “Inter, intesa con Nandez e Bellerin ma l’obiettivo è un altro. Lautaro…”

Il giornalista di Libero e tifoso dell'Inter Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dei nerazzurri su TMW

"Accadranno poche cose e a costi risibili o banalmente con la formula più ambita dell’estate 2021, quella del "prestito con diritto di pagartelo con calma". Questa, per dire, è la chiave che porterà l’erede di Hakimi in casa Inter. Ma chi sarà costui? Al momento la situazione è la seguente: i nerazzurri hanno l’ok di Nandez e Bellerin, oltre a un principio di accordo con Cagliari e Arsenal. L’uruguaiano oggi sbarca in Italia e piace più dello spagnolo, ma i dirigenti nerazzurri temporeggiano in attesa di capire se si può convincere il Psv a mollare l’osso preferito, Dumfries .

In ogni caso, uno solo vincerà la, definiamola, “selezione a tre” e, comunque, non c’è fretta (anche se per molti era già tutto chiuso due settimane fa). Ah, altra cosa, questo è il numero di offerte pervenute per Lautaro, ad oggi, nella sede dell’Inter: zero. E per Lukaku? È arrivata. 100 milioni da parte del Chelsea. L’Inter ha rifiutato la proposta.