Biasin: “Lukaku, né santo prima né orco cattivo ora. L’inversione a U ha…”

Ieri l’ex patron Moratti – in genere assai “morbido” nelle dichiarazioni – è stato piuttosto diretto. Così al portale Notizie.com: “L’attacco dei nerazzurri? Sono convinto che la società prenderà un giocatore forte, che magari nessuno si aspetta. Abbiamo perso un bel centravanti come Dzeko e non sarà facile sostituirlo. Lukaku? Lo so che c’era anche lui, ma non l’ho citato volutamente, quello che ha fatto - prima ha preso degli impegni e poi parlava con altri - non mi è piaciuto come non è piaciuto a ogni tifoso. Sono rimasto delusissimo dal suo atteggiamento, meglio che non sia all’Inter uno così, non ci si comporta in quel modo”. Ce ne vuole per fare incazzare il sciur Massimo.