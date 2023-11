Biasin: “Napoli-Inter ultima chiamata per gli azzurri. Non credo che i nerazzurri…”

In una settimana l'Inter si giocherà una buona fetta di stagione con due trasferte molto impegnative

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, ha parlato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “L’Inter farà la stessa stagione del Napoli dell’anno scorso? Non credo sia così facile, riuscirci significherebbe praticamente vincere tutte le partite. Non credo che in questo momento ci sia una squadra capace di fare questo ragionamento. Ha iniziato benissimo, ma attenzione alla ripresa ci sono le sfide importanti con Juve e Napoli.