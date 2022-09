Biasin: “Questione Nuovo Stadio a Milano: progetti, tempi e costi. Fatelo ovunque, ma subito”

Fabrizio Biasin dice la sua sulla questione stadio. Lo fa su Libero dopo l’incontro avvenuto ieri per il nuovo impianto di Inter e Milan

Fabrizio Biasin dice la sua sulla questione stadio. Lo fa attraverso le colonne di Libero, in edicola oggi dopo l’incontro avvenuto ieri per il nuovo impianto di Inter e Milan. “La prima volta che si è parlato di ‘nuovo stadio’ a Milano era il 2019 (in realtà molto prima), tre anni dopo siamo alla fase del dibattito pubblico (inizia oggi). Secondo programma, durerà poco più di un mese, poi verrà compilata una specie di relazione alla quale il Comune risponderà entro ulteriori due mesi. Totale: se tutto andrà bene, nel 2024 si inizierà a scavare. Ipotesi di fine lavori? Anno Domini 2027, a quel punto i club abbandoneranno il Meazza e inizieranno a giocare nella nuova “Cattedrale”, il vecchio San Siro verrà abbattuto e nei successivi tre nani si proverà a dar vita a questa sorta di parco con cittadella annessa.