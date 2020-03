Biasin: “Il sistema che distingue tesserati di serie A e B è pericoloso. E Dal Pino non spiega…”

E’ caos dopo le parole di Beppe Marotta e la conseguente risposta del presidente della Lega Serie A Dal Pino. Fabrizio Biasin, tramite il suo profilo Twitter, ha commentato così le dichiarazioni del numero uno della Lega: “Dal Pino dice di aver proposto a Marotta lo spostamento di Juve-Inter al lunedì ma non spiega perché la Serie B non si è posta il problema e ha giocato a porte chiuse. Un sistema che in tempi di Coronavirus distingue tra tesserati di serie A e B è un sistema pericoloso”.