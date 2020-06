Biasin: “Serie A, partite in chiaro una ‘spadaforata’ per ottenere consenso. Gli effetti collaterali…”

Fabrizio Biasin ha commentato sulle colonne di Libero l’accordo tra governo, broadcaster e Lega di Serie A sulle partite in chiaro e gli highlights, che saranno trasmessi sulla Rai subito al termine del match:

“Tutto questo ci sembra abbastanza ridicolo. E non vorremmo essere fraintesi, perché fa piacere a tutti godersi un paio di partite in chiaro sul divano di casa propria, semplicemente non capiamo le motivazioni e in qualche modo ci vediamo solo una, definiamola, “spadaforata” per ottenere facile consenso. Suvvia, qual è il senso di codesto regalo al popolo? Evitare assembramenti? Per Hellas-Cagliari? Non scherziamo. Far felice la gente che così si può distrarre dalle rotture di balle derivate dal maledetto virus? Sì, beh, grazie, ma poi vai a vedere e il dato di fatto è che questo gentile omaggio, a fronte di minimi benefici, avrà diversi effetti collaterali. 1) I canali a pagamento dovranno spiegare ai loro abbonati perché la partita diventa “di tutti”. 2) Gli stessi non potranno vendere pubblicità per l’evento prima e dopo la partita per non indispettire le reti“.