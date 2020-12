Inter, Biasin: “Quello che è successo con Nainggolan tra costi e resa fa capire che…”

E’ di qualche ora fa la notizia del ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Il centrocampista belga, fuori dal progetto dell’Inter e di Antonio Conte, si trasferirà per la terza volta nel club sardo in prestito secco. In merito alla vicenda e alla decisione di due anni fa dell’Inter di investire sull’ex Roma, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha scritto su Twitter: “Quello che è successo con Nainggolan tra costi e resa fa capire che ascoltare il proprio tecnico è sempre doveroso, ma non deve mai diventare un comandamento”.