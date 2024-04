Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin , giornalista, ha analizzato il momento di Inter e Milan verso il derby di stasera: "Il gruppo è abituato a questo tipo di partite: la cosa bella è che non è più un problema di se ma di quando. Lo scudetto l'hai vinto, devi solo stabilire se capita col Milan o settimana prossima: il derby potrebbe mettere una ciliegiona sulla torta, sarebbe storica. Se domani l'Inter riuscisse a fare questa cosa, sarebbe in più.

Situazione societaria? Non bisogna confondere i problemi personali di Steven Zhang con la gestione dell'Inter: lui sta rifinanziando il suo prestito ma il suo club sta migliorando tutti i parametri e l'anno prossimo chiuderà in positivo e giocherà il Mondiale per Club. E tutti quelli che lavorano all'Inter non stanno cercando di scappare di notte perché hanno il terrore che domani non ci sia lo stipendio. Di cosa parlerete quando finirà anche questo discorso qui?".