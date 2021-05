IM Scudetto, l’Inter lancia il biglietto celebrativo per riempire virtualmente San Siro

Lanciata l'iniziativa che rientra in quelle che il club ha pensato perché i tifosi celebrino in modo responsabile la vittoria

L'iniziativa è stata spiegata dal club nerazzurro in una nota. "Sarà possibile riempire virtualmente San Siro grazie all’I M Scudetto Ticket che tutti tifosi potranno scaricare qui gratuitamente. L’iniziativa è realizzata in partnership con RDS, Official Radio dell’Inter, e si inserisce all’interno delle iniziative promosse dal Club nerazzurro per invitare i tifosi a festeggiare responsabilmente e in sicurezza", si legge.