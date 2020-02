Con l’arrivo di Ashley Young nel mercato di gennaio, Biraghi è partito spesso dalla panchina. Per l’agente del giocatore, Mario Giuffredi , questo non è un problema: “Ha giocato con continuità nel girone di andata, da tre partite non gioca. È arrivato Young a gennaio, ma non è un problema. Deve farsi trovare pronto quando chiamato in causa“.

(Tuttomercatoweb.com)