Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Alessandro Birindelli, ex difensore della Juve, è tornato così sul derby d'Italia di domenica sera: "Juve ed Inter hanno fatto una discreta gara domenica sera, preoccupate più di non prenderle che di attaccare per vincere. Ho visto grande rispetto, in questo momento evidentemente le due squadre hanno voluto evitare una possibile sconfitta. Il pari dimostra la maturità degli uomini di Allegri".