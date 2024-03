Bocelli: “L’Inter di Inzaghi mi rende molto felice per questi due motivi”

In collegamento a DAZN, il tenore e cantante Andrea Bocelli ha parlato così dopo la vittoria dell'Inter col Genoa. “In questo periodo mi rende molto felice l’Inter. Per due motivi in particolare: uno, quando vince e sei dall’altra parte del mondo ti dà una grande carica; due, con tutte le guerre che si sentono e angosciano, per fortuna c’è l’Inter che strappa un sorriso. Ha una funzione molto importante. Le squadre che ho amato di più? Quella di quando ero bambino, poi ci sono state altre squadre che ci hanno fatto divertire, anche Milan e Juventus. Chi mi fa sentire sicuro? Stasera era difficile per me, io sono interista, ma ho un amore particolare per Genova, ho un feeling particolare con quel teatro, mi spiaceva anche un po’ per loro…".