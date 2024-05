Boeri: “Quando l’Inter conquistò la prima stella avevo 9 anni. Noi interisti…”

"Era l'Inter di un giovanissimo e formidabile Meazza, autore di 31 gol; era l'Inter che per la prima volta entrava nelle coppe europee (anche allora un'eliminazione in semifinale). Era l'Inter del grandissimo Arpad Weisz, allenatore ungherese trentaquattrenne, di origine ebraica, costretto pochi anni dopo a fuggire dall'Italia in seguito alle leggi razziali e internato successivamente a Auschwitz, dove fu ucciso dai nazisti nel 1944. Quando arriverà la terza Stella, a spanne non ci sarò più. Poco importa, se penso a come le storie dell'Internazionale resteranno dentro, cucite come le stelle sulle magliette di cotone, nelle vite dei miei figli e delle mie nipoti".