Bolchi: “L’Inter ha già aperto un ciclo. Sanchez? Non ha nulla da rivendicare”

L'ex giocatore dell'Inter Bruno Bolchi ha parlato della vittoria dei nerazzurri in Supercoppa contro la Juventus a Tmw

Andrea Della Sala

L'ex giocatore dell'Inter Bruno Bolchi ha parlato della vittoria dei nerazzurri in Supercoppa contro la Juventus a Tmw:

"Quando vinci un trofeo è sempre qualcosa di concreto che metti in bacheca per sempre. Magari non c'è da glorificare troppo la vittoria perché la Juve vista ieri è una squadra abbastanza modesta che si era peraltro presentata senza i migliori. Però è stata una bella gara combattuta".

Inter pronta ad aprire un ciclo?

"Credo di sì, a mio parere lo ha già aperto, ha vinto bene il campionato scorso e quest'anno sembrava che la campagna acquisti avesse indebolito la squadra e invece non è stato così. Sono arrivati giocatori forti a fronte delle partenze, l'organico è di spessore. Quando ci sono i 5 cambi per l'Inter ci sono 5 titolari per gli altri no".

Che pensa di Sanchez e della "rivendicazione" di un maggiore spazio?

"I calciatori sanno perfettamente che adesso anziché guadagnare in sedici guadagnano in 25 e quindi devono star zitti. Sanchez non può rivendicare niente, l'Inter ha un organico forte e l'allenatore fa le sue scelte".

Inzaghi e Conte dunque lo hanno utilizzato bene?

"Sì, oltretutto è un giocatore con caratteristiche che, entrando a partita in corso, gli permettono di calarsi subito bene nella gara potendo essere determinante. Non vedo motivi per protestare".

Domenica c'è Atalanta-Inter?

"Bella partita, l'Atalanta è pericolosissima, gioca bene, corre tanto. E' un altro bel banco di prova per i nerazzurri. Penso che l'Inter in teoria sia favorita poi c'è la realtà del campo".