Il Lecce cade al ‘Dall’Ara’ di Bologna nella gara delle 17:15 e abbandona quasi definitivamente le speranze di salvezza. Nella gara valida per il 36° turno di Serie A, la formazione di Mihajlovic parte fortissima e va sul doppio vantaggio con Palacio al 2′ e Soriano al 5′. Il Lecce riapre il risultato nel recupero del primo tempo come Mancosu e pareggia nella ripresa con Falco, prima della rete del definitivo 3-2 al 93′ in contropiede firmata da Musa Barrow.