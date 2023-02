Serie A, Bologna-Monza 0-1: gol di Donati, i brianzoli salgono al nono posto

Ottavo risultato utile consecutivo in campionato per la formazione di Palladino, che espugna anche il Dall'Ara

Ottavo risultato utile consecutivo in campionato per il Monza, che batte di misura il Bologna e sale al nono posto in classifica a quota 29 punti, agganciando proprio i rossoblu. La formazione di Palladino espugna il Dall'Ara con il punteggio di 0-1: decide il match la rete messa a segno nel primo tempo da Donati.