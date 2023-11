Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato così in vista di Juve-Inter del 26: "Davanti se dovesse mancare Lautaro o Thuram possono trovare delle difficoltà, ma l'Inter rimane molto completa. La Juve manca di un po' di qualità. Sento nomi per il mercato che sono più interditori con poca qualità ma molta quantità".