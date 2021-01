Boniek: “Roma, Sanchez ha la faccia stanca: lo scambio con Dzeko è senza senso”

Zbigniew Boniek, ex calciatore della Roma, ha commentato ai microfoni di Centro Suono Sport il possibile scambio tra l’Inter e i giallorossi con Dzeko in nerazzurro e Sanchez nella Capitale: “Mi sono meravigliato quando ho letto di questo affare, non capisco quale sarebbe il senso di questo scambio. La Roma ha già tante seconde punte. Sanchez era molto importante qualche anno fa, adesso mi sembra che abbia la faccia stanca. La proprietà mi sembra seria, vuole vivere a Roma. Ma quando si accende una miccia come quella tra Dzeko e Fonseca non sai come finirà”.