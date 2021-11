Boninsegna: “Inter, finalmente gli ottavi di Champions. Perisic? Non me l’aspettavo”

L'ex attaccante dell'Inter, intervistato da Tmw, ha parlato del traguardo raggiunto dai nerazzurri in Europa e del lavoro di Inzaghi

"Finalmente abbiamo centrato questo traguardo e per certi versi è anche una sorpresa nel senso che l'Inter l'anno scorso, con Lukaku, Hakimi ed Eriksen era più forte però Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro e si vede. La squadra in questa stagione non era partita benissimo ma ora si sta riprendendo ed è in piena lotta per lo scudetto".

"Intanto va detto che i meriti in effetti sono tutti suoi e della squadra: l'anno scorso c'era Conte e c'erano giocatori importanti che sono andati va. Quei calciatori sono stati determinanti in campionato però in Champions non hanno brillato. Inzaghi ha sistemato le cose, ha sfruttato bene Dzeko che non sta facendo rimpiangere Lukaku e i risultati vengono per merito anche dell'organico".