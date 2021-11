Boninsegna: “Scudetto? Inter non totalmente fuori. Napoli? Insigne trattato male”

Le parole dell'ex calciatore a proposito di alcuni temi caldi nel nostro campionato

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli , l'ex calciatore Roberto Boninsegna ha parlato di vari temi: " Osimhen? E’ un centravanti in forma. La squadra gioca e crea le occasioni che Osimhen riesce a finalizzare. E’ un giocatore che non conoscevo, è molto interessante. Merito dell’allenatore? Per me è bravo lui. Spalletti, senza togliergli niente, se l’è trovato lì. Sono sempre i giocatori e non gli allenatori a fare la differenza.

Voglio dire una cosa: stanno trattando male Insigne forse perché è napoletano. Sta facendo cose eccezionali e non capisco questo accanimento. E’ un uomo da Nazionale. E’ un giocatore che meriterebbe subito il rinnovo, poi il presidente del Napoli fa i conti in casa sua. Quando l’Italia non andò ai Mondiali non fu utilizzato contro la Svezia, non capisco il motivo, Ventura mise mezzala un terzino sinistro. Insigne è sfortunato, prima ha trovato un ct che in Nazionale non lo faceva giocare e ora non va d’accordo col suo presidente. Sono convinto che però alla fine si troverà una soluzione per il rinnovo”.