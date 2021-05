Bonolis: “Per l’amor di Dio, Conte non vada via e resti all’Inter. Ecco quando abbiamo vinto”

Ospite di DAZN, Paolo Bonolis, conduttore e noto tifoso nerazzurro, ha parlato così della stagione nerazzurra

"Sto benissimo. Il mio podio di quest'anno? Difficile fare dei nomi, nella squadra sono tutti importanti. Ma, se proprio devo, cito Hakimi, Lukaku, Lautaro, Barella, che si sono messi in luce quando abbiamo deciso di lasciare più campo agli avversari per sfruttare gli spazi. O Darmian, che ha deciso due partite contro Cagliari e Verona che sembravano stregate. E poi Conte, il perno sul quale si è avvitato tutto il progetto. Poi citiamo Marotta, Zhang, Ausilio. Speriamo che il progetto possa continuare, per l'amor di Dio. Mi auguro che l'Inter possa continuare, costruendo una squadra che possa competere su più fronti. Delle difficoltà ci saranno, ma anche le menti e le intelligenze per superarle. La partita più bella? Quando abbiamo vinto con la Juventus, mi è tornata quella cosa di quando avevo 20 anni. C'è stato un momento quando ho capito che avremmo vinto, ovvero quando abbiamo cambiato modo di giocare, muovendoci come un sol uomo.