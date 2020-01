Bonucci: “In campo relax per il pari dell’Inter? Non ci pensiamo alle gare delle altre”

«Che serva da lezione, va bene la qualità ma per avere la quantità dobbiamo dare in tutte le partite il 100%». Leonardo Bonucci ha commentato così la sconfitta contro il Napoli della Juventus. «Se il vantaggio in classifica ha creato relax? Quando scendi in campo non stai lì a pensare a cosa è successo durante le altre gare. Scendi in campo e cerchi di fare di tutto per vincerla. Questa sera non ci siamo riusciti perché non siamo riusciti a fare quel tutto che serve per portare a casa la vittoria. Siamo mancati in aggressività, abbiamo cercato poco la verticalizzazione ed eravamo lenti nel pressare, anche merito del Napoli che ha dato tutto sé stesso. Conosco Gattuso e so che in queste partite ti fa dare tutto quello che dai».

(Fonte: Skysport)