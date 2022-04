Bordon: “Chi critica i portieri non conosce ruolo e difficoltà. Prenderei…”

Le considerazioni dell'ex portiere nerazzurro a proposito delle critiche che arrivano agli estremi difensori

A margine dell’evento “La storia dei portieri dell’UC Sampdoria”, l'ex blucerchiato e interista Ivano Bordon, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Ricordo che il primo anno, alla prima partita ci fu Inter-Sampdoria. Vincemmo 2-1. Poi c’è stata la prima Coppa delle Coppe con la Samp. Al secondo turno ci capitò il Benfica. Penso che la Samp in quell’anno dimostrò di giocare un buon calcio con giocatori che ti permetteva di giocare quasi in linea. Penso che poi delle volte chi critica non conosce il ruolo e le difficoltà del portiere. Il giornalista fa il suo lavoro ma prenderei uno che ha giocato in quel ruolo e sentirei questa persona. Se tu non conosci il la tecnica o il modo di andare a deviare la palla, è difficile giudicare".