Bordon: “Handanovic-Onana? Dualismo non semplice, bisogna capire se Samir…”

Ivano Bordon, ex portiere dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Samir Handanovic e dell’arrivo di André Onana per la prossima stagione. Sula coscienza il 2-1? «Lo ha ammesso anche lui con grande sincerità. Poteva fare di più, forse non l’ha vista partire nel momento giusto ed è andato giù con un pizzico di ritardo. Il portiere è un ruolo delicatissimo, sbagli la frazione di secondo e la situazione diventa irrecuperabile».