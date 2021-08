Borja Valero: “Calhanoglu fra i migliori in Europa, all’Inter può fare bene”

orja Valero, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato del primo match in campionato dei nerazzurri contro il Genoa

Intervenuto a DAZN a bordocampo a San Siro nelle nuove vesti di opinionista, Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato del primo match in campionato dei nerazzurri contro il Genoa:

"L'Inter ha un gruppo consolidato negli anni, saranno loro a trascinare i nuovi in questa stagione. Calhanoglu? Non sarà semplice adattarsi, il Milan giocava in modo diverso. Ma ha qualità, ha dimostrato di essere fra i migliori centrocampisti d'Europa. Sa giocare a cinque, è nelle sue corde".