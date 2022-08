Borja Valero: “Inter, vincere sarebbe un segnale. Gagliardini? Mette tanta fisicità e…”

"Vincere per l'Inter sarebbe un messaggio importante, all'Inter sono mancate le vittorie negli scontri diretti l'anno scorso all'andata. Vincere a Roma può dare qualcosa in più in vista del derby. Gagliardini? Mette tanta fisicità, Milinkovic-Savic fa paura e Inzaghi lo sa, Gagliardini fa bene anche in avanti"