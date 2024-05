Ospite ad Assisi al Borgo Antichi Orti in occasione della manifestazione “Top del calcio umbro 2024”, Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato così del passaggio di proprietà del club nerazzurro: “Devo ringraziare Steven e tutta la sua famiglia perché sono stati sempre molto presenti e hanno permesso al club di tornare a vincere e lottare per le cose importanti, ciò che compete a una società così gloriosa. Ha vinto scudetti, la seconda stella, gioie immense per il popolo interista. Vedremo cosa accadrà in futuro ma da come si dice le ambizioni resteranno le stesse. Così come la voglia di fare bene ancora. Me lo auguro perché l’Inter merita di stare in alto".