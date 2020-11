Borussia M.-Inter, fischia l’olandese Makkelie: l’ultimo precedente è da brividi…

Al Borussia-Park di Monchengladbach sarà l’arbitro olandese Danny Makkiele a dirigere l’incontro tra i padroni di casa di Marco Rose e l’Inter. Il direttore di gara olandese non rievoca ricordi piacevoli ai nerazzurri: l’ultima occasione in cui ha diretto l’Inter è stata la finale di Europa League contro il Siviglia a Colonia, persa col risultato di 3-2.

La UEFA ha reso nota la designazione in vista della gara di martedì, match in cui la squadra di Conte si gioca le ultime chance di passare il turno. In sala VAR ci sarà Kevin Blom, con il connazionale Jochem Kamphius in assistenza. Olandesi anche i due assistenti Diks e Steegstra, mentre il quarto uomo sarà lo slovacco Ivan Kruzkliak.

Di seguito la designazione completa:

Arbitro: Danny Makkelie (NED)

Assistenti arbitrali: Mario Diks (NED) – Hessel Steegstra (NED)

Video Assistant Referee: Kevin Blom (NED)

Assistente Video Assistant Referee: Jochem Kamphuis (NED)

Quarto uomo: Ivan Kružliak (SVK)