Bozzo: “Dybala-Inter? Fattibile. Se Marotta lo vuole, vedrete che lo prende”

L'avvocato e agente Giuseppe Bozzo ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, nel corso della quale ha parlato anche di Juve-Inter e del futuro di Dybala

L’Inter, oltre alla Coppa, sta lavorando per portare via alla Juventus anche lo svincolato Dybala: sensazioni?

«Se Marotta vuole Dybala, vedrete che lo prende. Ma penso che, ora come ora, il problema sia più tecnico che economico. La Joya nel 3-5-2 di Inzaghi può giocare soltanto al posto di Lautaro. Ecco perché Dybala all’Inter mi sembra un’ipotesi percorribile, ma non in tempi rapidi».