"Emblema del drastico calo delle sponsorizzazioni in arrivo dalla Cina, intese in modo complessivo non solo per quanto riguarda le aziende della proprietà. Nei primi anni della gestione Suning la voce dei ricavi commerciali dalla Cina superava i 100 milioni. Ne era testimone anche la cartellonistica a bordo campo durante la partita a San Siro. È stata questa la vera molla che ha permesso all’Inter di spingersi fino a 400 milioni di fatturato sostenendo le prime campagne di rafforzamento della squadra, targate Jindong e Steven Zhang, il propellente che ha consentito all’Inter di tornare stabilmente in Champions League con Spalletti e allo scudetto con Conte. Poi, nella seconda metà del 2020, il rubinetto si è chiuso ed è iniziata la seconda fase del ciclo, ancora più vincente sul campo ma molto più traballante economicamente fino a rendere necessario l’aiuto di Oaktree. Il cambio del nome della Pinetina segue la decisione di annullare la tournée estiva in Cina", aggiunge Tuttosport che sottolinea come a breve, col nuovo Cda, usciranno di scena anche i rappresentanti di Suning oltre all’ultimo rimasto di Lion Rock, con la nomina del nuovo presidente.