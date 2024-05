Braglia: “Atalanta come l’Inter dopo Istanbul. Farà salto di qualità”

"Per me non glielo da lo stesso. Non credo che Kvara sia in odore di dover partire. Probabilmente Osimhen partirà, ma il georgiano lo tiene ancora".

"Se non sbaglio, Percassi dopo la partita di Dublino ha detto che sicuramente lo scalino dovrà essere alzato il prossimo anno. Qualsiasi rivoluzione ha fatto l'Atalanta in passato, sappiamo che risultati ha poi ottenuto. Quindi secondo me non è che ci sia questo grosso balzo da fare. Io credo che andrà incontro alle richieste di Gasperini. Io vedo l'Atalanta come l'Inter lo scorso anno dopo la finale di Champions, farà il salto di qualità. Hanno la disponibilità finanziaria, hanno sempre azzeccato gli acquisti e un'organizzazione perfetta, possono ambire per i vertici del campionato".