Braglia: “Inter, per me il campionato è andato. Inzaghi? Sarà fallimento se…”

Le parole dell'ex calciatore del Milan a proposito del percorso dei nerazzurri ancora in lotta proprio con i rossoneri

Daniele Vitiello

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex portiere del Milan e non solo Simone Braglia. Ecco le sue parole:

Tra la partita di stasera e la finale di Coppa Italia saranno i 180 minuti decisivi per l’Inter e per Inzaghi?

"Inzaghi sicuramente ha fatto una crescita sia per lui che per il gioco della squadra. Certo che se non vincesse né la Coppa Italia né lo scudetto si potrebbe parlare di fallimento. Adesso Pioli è in rampa di lancio per diventare un vincente. Sicuramente va rispettata la crescita sia dei calciatori sia dell’allenatore, ma se non verranno portati a termine gli obbiettivi sarà comunque una delusione".

Il Milan ha già superato lo scoglio più grande?

"Non penso che sia così. Questa domenica penso sia davvero la giornata decisiva anche perché l’Inter gioca oggi e il Milan ha due giorni di pressione emotiva. Certo che se riuscisse a portare a termine un grande risultato a Verona sarebbe davvero lanciato. Comunque stasera l’Inter deve vincere per forza e vedendo il campionato io non lo darei già per fatto".

In che cosa ha sbagliato l’Inter in questa stagione?

"Io non sono d’accordo con il fatto che si dica che l’Inter ha perso la stagione a Bologna. Il campionato è stato perso in scelte dirigenziali e in scelte tecniche nel durante. Va bene l’errore di Radu, ma l’errore principale secondo me è che in porta in quella partita una squadra che si chiama Inter non abbia un secondo portiere di esperienza. Quello è stato un episodio, non si è perso lì il campionato".

Alla fine questo campionato non sta premiando le difese, avendo tutte quelle in alto con numeri simili? Meglio la difesa dell’Inter o del Milan?

"Da quello che stanno dicendo le ultime partite in realtà la difesa granitica è quella del Milan. Hanno vinto molte partite 1 a 0 e il merito è anche della difesa rossonera. Oltre ad una grande difesa, pure il centrocampo fa davvero molto schermo. Insomma, è davvero difficile tirare alla squadra. Va detto che forse nei singoli può essere superiore l’Inter. Questo però significa che nei rossoneri c’è molta organizzazione".