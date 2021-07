Braglia: “L’Atalanta può puntare allo scudetto. Spalletti dovrà domare De Laurentiis”

Intervistato da Tmw l'ex portiere ha parlato della squadra di Gasperini e dell'arrivo di Spalletti al Napoli

"L'anno scorso ha avuto un problema, perché il dualismo Gollini-Sportiello non ha fatto bene. L'alternanza in porta non fa mai bene. L'arrivo di Musso va bene. L'Atalanta non ha una pressione psicologica rispetto alle altre, quindi può giocare serenamente. E poi inciderà tanto il pubblico. Secondo me l'Atalanta è alla fine di un ciclo e può puntare allo Scudetto".