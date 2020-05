Braida: “Lautaro profilo giusto per il Barça. Accordo fattibile, all’Inter interessano…”

Intervenuto ai microfoni del Mundo Deportivo, Ariedo Braida, ex dirigente del Barcellona, ha parlato così di Lautaro Martinez, primo obiettivo di mercato dei blaugrana: “Mi piace molto. Ha qualità, talento, gol. Ha il profilo giusto per giocare per il Barça. È ottimo. È giovane e può crescere molto”.

Quali giocatori del Barça possono interessare all’Inter?

“Il Barça ha giocatori molto bravi. Mi piace anche molto Semedo. Arthur è un altro grande giocatore, che ora è in orbita Juventus”.

Pensa che ci sarà un accordo?

“È fattibile, sì. Ma questa pandemia ha arrecato un grave danno a tutta la società, incalcolabile, e gli affari nel calcio possono risentirne. A settembre o ottobre dicono che sarà un disastro”.