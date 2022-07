Brambati: “Dybala e Pogba scommesse. Scudetto? Ogni valutazione può…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, procuratore, ha parlato così del prossimo campionato di Serie A: "Ogni valutazione può essere ribaltata, visto che il mercato è aperto fino a fine agosto. Solo in quel momento si potrà dire qualcosa. Anche l'acquisto di Dybala si può rivedere. Arriva da un paio di stagioni con delle difficoltà, sono curioso di vedere cosa farà con Mou e Abraham. Deve parlare il campo. Anche di Pogba ho detto che è una scommessa, visto che non ha fatto bene per un paio di stagioni".