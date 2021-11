Brambati: “Icardi? Wanda come procuratrice gli sarà letale. Lei in realtà…”

In diretta su TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato così dei recenti problemi personali di Mauro Icardi

In diretta a Maracanà su TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato così dei recenti problemi personali di Mauro Icardi: ”Il suo lavoro è fare gol, è entrato in un dream team dove lì davanti c'è tanta fantasia. Fa fatica a trovare spazio e logicamente c'è già questa difficoltà. E' sempre un giocatore che negli ultimi 15 metri è letale. Ma gli sarà letale anche il fatto che non ha solo un contratto di matrimonio ma anche di lavoro che lo vincola alla sua procuratrice. Lei non fa di lavoro la procuratrice, perché ha solo un calciatore. Può fare la mediatrice al massimo. Mi dispiace che questo fatto lo danneggi".