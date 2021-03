Brambati: “Juve con un tecnico che non ha mai allenato. Con Spalletti avrebbe 8-10 punti in più”

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato del momento della Juve e del lavoro che sta facendo coi bianconeri Andrea Pirlo

"Col Verona aveva parecchi indisponibili, in più aveva di fronte una squadra ostica, che ti mette in difficoltà grazie all'allenatore. Ci sta. A Crotone ha giocato con Frabotta e Portanova titolari e Kulusevski in panchina, due punti persi, a Benevento lasci Ronaldo a casa e hai perso altri due punti, con la Fiorentina in casa perde. E così è giusto che non vinci lo Scudetto. Pirlo in queste partite ha avuto responsabilità. Ora i giovani non vanno più bene? La società ha preso un tecnico che non ha mai allenato. Con Spalletti in panchina avrebbe 8-10 punti in campionato".