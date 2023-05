Branca: “Euroderby, sono piuttosto tranquillo. Vedendo l’Inter delle ultime gare…”

È la notte dell'Euroderby di ritorno di Champions League tra Inter e Milan. Ecco le parole dell'ex dirigente nerazzurro Branca

Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, ha parlato in collegamento a Sky Sport verso l’Euroderby di questa sera.

“Sono molto contento che l’Inter si giochi questa semifinale di Champions col Milan, sarà una bellissima partita e sono piuttosto tranquillo. Vedendo l’Inter nelle ultime partite, la condizione psico-fisica è ottima. La gara d’andata non mi ha stupito, anzi, poteva starci qualcosa in più per i nerazzurri. Se c’è il controllo delle emozioni e senza imprevisti, tipo espulsioni, sono piuttosto tranquillo.

Vedo la squadra consapevole, sta benissimo fisicamente e in questo periodo stare così bene è un grandissimo vantaggio. Lukaku in panchina? È il mestiere dell’allenatore, lui sa cosa fare, ci sono risvolti di rispetto, psicologici, di storia.

Com’è cambiato il calcio? Nel modo di giocare, ci sono tattiche diverse, ricerche diverse. C’è chi sposa il possesso palla più lento, più veloce. Fisicamente c’è un monitoraggio dell’atleta superiore a 20 anni fa, ci sono miglioramenti continui. I giocatori conoscono meglio i propri corpi ecco.

Per Milano credo debba funzionare da stimolo. La città deve godersi la soddisfazione di esserci.

City o Real in finale? Il Real ha una tradizione e un modo di affrontare queste gare che è difficile da fronteggiare. Il City se accede alla finale può avere momenti con meno lucidità del Real ecco.

Eventuali blackout? L’Inter è in condizione psico-fisica per cui potrà gestire questi eventuali momenti e approdare in finale.

Mourinho è pronto per vincere l’Europa League con la Roma? Siamo in semifinale, più si va avanti e più diventa pericoloso, lui sa come si fa. Come ha dichiarato, ci vuole un pizzico di fortuna perché ha degli infortunati, ma sono fiducioso perché lo conosco e avrà studiato qualsiasi minimo particolare”.