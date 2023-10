Brehme: “All’Inter 4 anni eccezionali di emozioni forti. La squadra di oggi mi piace”

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Roma, Andreas Brehme, ex nerazzurro, ha parlato così della sua esperienza a Milano: «All’Inter ho vissuto quattro anni eccezionali, abbiamo vinto tanto e personalmente è stato un periodo incredibile nella mia vita. Entrare in questo stadio e vederlo sempre pieno di tifosi mi ha permesso di vivere emozioni forti e per un calciatore questo è fondamentale.