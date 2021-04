Inter, Brozovic batte Barella in allenamento. Poi lo prende in giro: “Dove sei?”

L'umore è alto e non potrebbe essere altrimenti. Il 19° scudetto è lì, a un passo, e in casa Inter si respira comprensibile euforia

L'umore è alto e non potrebbe essere altrimenti. Il 19° scudetto è lì, a un passo, e in casa Inter si respira comprensibile euforia per un traguardo straordinario sempre più vicino. Anche in allenamento, tra un urlo di Conte e un ordine di Pintus, i calciatori nerazzurri trovano il tempo di scherzare. Così ha fatto Brozovic che, dopo aver battuto Nicolò Barella in una corsa ad Appiano, lo ha taggato in una delle sue stories e lo ha preso in giro: "Dove sei?", ha chiesto ironicamente il croato al compagno di squadra.