Brozovic, rientro in gruppo in due-tre giorni. Ottimismo Inter, ma per Lecce…

"L’entità della contrattura accusata venerdì dal croato non preoccupa particolarmente, ma per rivederlo in campo coi compagni bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Forse due o tre, secondo le stime del tecnico, che conta di poter schierare il croato a Lecce dal primo minuto o comunque di averlo a disposizione in caso di necessità a partita in corso. Se il recupero procederà come negli ultimi due giorni, Brozo potrebbe tornare regolarmente in gruppo già da mercoledì, ma è da escludere il suo impiego nell’ultimo test in programma proprio dopodomani contro il Sant’Angelo, formazione di serie D. Con ogni probabilità, il centrocampista tornerà a lavorare con il resto dei compagni tra giovedì e venerdì, per poi valutarne l’eventuale utilizzo a Lecce", aggiunge il portale sportivo.