Bucchioni: “Inter? Marotta e Ausilio promossi. Hanno messo in piedi una squadra forse…”

Dalle colonne de Il Tirreno, il giornalista analizza il mercato delle big di Serie A

Dalle colonne de Il Tirreno, Enzo Bucchioni analizza il mercato delle big di Serie A. Per quanto riguarda quello dell'Inter, il giornalista promuove Marotta e Ausilio. "Se quindici giorni fa la squadra di Allegri era in testa nella griglia dei pronostici a fianco, se non sopra l’Inter, a mercato finito è scivolata al terzo, forse quarto posto e oggi sono in molti a dire: “Non è da scudetto”. Colpa dell’addio del portoghese, ma soprattutto di quello che non è stato fatto per rimpiazzarlo e costruire una squadra migliore".