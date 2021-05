Bucchioni: “Inter, Marotta vuole trattenere Conte. In caso di addio si è già mosso”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Enzo Bucchioni fa il punto sul futuro di Antonio Conte

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Enzo Bucchioni fa il punto sul futuro di Antonio Conte, che passerà dal prossimo confronto con il presidente dell'Inter, Steven Zhang. Secondo Bucchioni, Beppe Marotta, che spera fino all'ultimo di trattenere l'ex ct alla guida dei nerazzurri, avrebbe già allertato Allegri:

"Marotta, ovvio, spera che il progetto-Conte continui, ma vuol sapere anche lui cosa accadrà e nessuna meraviglia se fra quelli allertati c’è anche Max Allegri. I grandi dirigenti non si fanno mai trovare impreparati e, fermo restando che eventualmente Marotta farà di tutto per convincere Conte a restare, extrema ratio, la soluzione Allegri potrebbe essere l’ideale. Tutto in pochi giorni, entro la fine del mese sapremo".