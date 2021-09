Bucchioni: “Orsato arbitra l’Inter, giusto. Ma perché proprio dopo Napoli-Juve?”

Nel suo editoriale su TMW, il giornalista si è soffermato sulla designazione dell'arbitro per Sampdoria-Inter

Alessandro Cosattini

Nel suo editoriale su TMW, Enzo Bucchioni è tornato sulla designazione dell'arbitro Daniele Orsato per Sampdoria-Inter di domenica. Si è soffermato sulla scelta, non nascondendo alcune perplessità per la decisione: "Ecco che arriva Orsato a dirigere l’Inter. L’ultima volta era il 28 aprile del 2018 quando durante un Inter-Juve non espulse Pjanic per un evidente secondo giallo, mentre nel primo tempo aveva cacciato Vecino lasciando i nerazzurri in dieci. Il giorno dopo il Napoli perse a Firenze tre a zero e finirono tutti i sogni di gloria. Sarri disse che lo scudetto il Napoli lo aveva perso in albergo guardando Inter-Juve e, in sintesi, vedendo l’arbitraggio di Orsato. Mi chiedo: era il caso di far tornare Orsato a dirigere l’Inter proprio prima di Napoli-Juve per rimettere in moto tutta la vicenda come sta infatti accadendo?

In assoluto sono contrario a certe decisioni cicliche dei dirigenti arbitrali e sono d’accordo nell’abbattere tutti i tabù. Se un arbitro non viene più mandato a dirigere una società vuol dire che cade il principio che si può sbagliare, aumentano le dietrologie. Orsato con l’Inter ha sbagliato, può succedere? Allora deve continuare ad arbitrare i nerazzurri come tutti. Poi in realtà se seguissimo il ragionamento, la squadra che non avrebbe più dovuto arbitrare sarebbe stata la Juventus perché se l’errore ha penalizzato in quel momento l’Inter, in assoluto avrebbe fatto vincere lo scudetto alla Juve.

Come si vede il discorso si contorce e non ci possono essere interpretazioni e spero sia così da oggi in poi. Se l’arbitro è in buona fede come io credo che sia sempre, magari può essere fermato per scarsa forma per una o due settimane, ma non possono esistere squadre tabù altrimenti si alimenta chi pensa alla malafede.

Decisione giusta, quindi, ma tempi sbagliati. Se Orsato fosse tornato dopo Napoli-Juve forse ci saremmo evitati tutto il prevedibile veleno di ritorno che non fa altro che turbare la vigilia.

Vigilia parecchio agitata di suo. Per la Juve questa trasferta alla terza giornata può già essere una svolta della stagione. Pensate che se i bianconeri dovessero perdere (e ci sta) e rimanere quindi a un punto, sarebbero distanti otto lunghezze da Napoli, Inter o da altre rivali per lo scudetto. Immaginate le polemiche, i processi al nuovo corso di Allegri e tutto il resto. Con la convinzione che recuperare non sarebbe così agevole come qualche anno fa, questa Juve non ha la forza della Juve di allora", si legge.

(Fonte: TMW)