Bucciantini: “La rosa dell’Inter è meravigliosa e perfino sottovalutata. Inzaghi…”

Intervenuto a Sky Sport 24, Marco Bucciantini ha fatto il punto sull'Inter di Simone Inzaghi, che ha chiuso il 2021 da capolista della Serie A

"L'Inter ha iniziato questa stagione credendo di dover soffrire, dopo aver aiutato la società in estate con le cessioni. Ma si è costruita un finale di stagione meraviglioso. Ha avuto altre priorità, ma non ha compromesso questo finale di 2021. Negli ultimi due mesi ha ribaltato il campionato. C'è una traccia del lavoro di Conte e c'è un allenatore entrato benissimo in un ambiente che già correva, mettendo a proprio agio i giocatori. Quella dell'Inter è una rosa meravigliosa e perfino sottovalutata. A gennaio non toccherei questa squadra, che già va bene così".